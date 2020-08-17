Рекордсмен РПЛ Никита Медведев перешел в «Рубин»

Вратарь Никита Медведев официально подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с российским голкипером будет действовать до конца сезона 2021/22. За «Рубин» футболист будет выступать под 1-м игровым номером.

Медведев достался казанцам бесплатно. Недавно он разорвал контракт с «Локомотивом» и стал свободным агентом.

До перехода Медведева у казанского клуба было два голкипера — Юрий Дюпин и Иван Коновалов.

Медведев является действующим рекордсменом России по числу проведенных подряд «сухих» минут в отечественных чемпионатах.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о переходе корейского футболиста Хван Ин Бома.