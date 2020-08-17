Рекордсмен РПЛ Никита Медведев перешел в «Рубин»
Вратарь Никита Медведев официально подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Соглашение с российским голкипером будет действовать до конца сезона 2021/22. За «Рубин» футболист будет выступать под 1-м игровым номером.
Медведев достался казанцам бесплатно. Недавно он разорвал контракт с «Локомотивом» и стал свободным агентом.
До перехода Медведева у казанского клуба было два голкипера — Юрий Дюпин и Иван Коновалов.
Медведев является действующим рекордсменом России по числу проведенных подряд «сухих» минут в отечественных чемпионатах.
Напомним, ранее «Рубин» объявил о переходе корейского футболиста Хван Ин Бома.СпортФутбол Татарстан
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