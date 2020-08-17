Защитник «Оренбурга» Зотов стал игроком «Рубина»

Защитник Георгий Зотов официально стал игроком «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

30-летний футболист подписал контракт и до конца сезона-2020/21 будет выступать под номером «31». Казанцам защитник достался на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Зотов выступал за «Оренбург», за который провел 20 матчей в РПЛ и отметился одним забитым голом и голевой передачей.

Напомним, ранее «Рубин» подписал контракт с вратарем Никитой Медведевым.