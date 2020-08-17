Защитник «Оренбурга» Зотов стал игроком «Рубина»
Защитник Георгий Зотов официально стал игроком «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанцев.
30-летний футболист подписал контракт и до конца сезона-2020/21 будет выступать под номером «31». Казанцам защитник достался на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Зотов выступал за «Оренбург», за который провел 20 матчей в РПЛ и отметился одним забитым голом и голевой передачей.
Напомним, ранее «Рубин» подписал контракт с вратарем Никитой Медведевым.СпортФутбол Татарстан
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