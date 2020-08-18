Генменеджер «Ак Барса» и экс-гендиректор «Рубина» баллотируются на выборы в Казгордуму

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов и экс-гендиректор «Рубина» Ильгиз Фахриев выдвинули свои кандидатуры на выборы в Казанскую городскую думу.

По данным ЦИК, оба кандидаты баллотируются в Казгордуму от партии «Единая Россия». Якубов зарегистрирован под номером 12, Фахриев — под 14-м.

Напомним, что выборы в депутаты представительных органов муниципалитетов Татарстана и Казанскую городскую думу пройдут с 11 по 13 сентября. Также жители республики в эти дни смогут проголосовать на выборах президента Татарстана, дополнительных выборах депутата Госдумы России по Нижнекамскому избирательному округу и дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому избирательному округу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершилась регистрация кандидатов в муниципальные депутаты.