В Татарстане завершилась регистрация кандидатов в муниципальные депутаты

В Татарстане завершилась регистрация кандидатов в депутаты муниципалитетов республики. На 7 656 мест в представительных органах претендуют 11 363 человека. Таким образом, на одно место — 1,5 человека. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Как заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, одной из особенностей текущей кампании является активное участие политических партий.

«В 2015 году в муниципальных выборах участвовали восемь политических объединений. Сегодня среди кандидатов — представители 10 политических партий, Общероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» и Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан Яна гасыр», — отметил он.

В порядке самовыдвижения на муниципальные выборы в Татарстане выдвинулось 4 180 человек. Зарегистрирован их них 3 591 кандидат. Отмечено, что именно в этой категории наблюдается самый высокий процент отказа в регистрации: из 618 принятых местными избиркомами решений 559 адресованы независимым кандидатам.

Напомним, что выборы в депутаты представительных органов муниципалитетов Татарстана пройдут с 11 по 13 сентября. Также жители республики в эти дни смогут проголосовать на выборах президента Татарстана, дополнительных выборах депутата Госдумы России по Нижнекамскому избирательному округу и дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому избирательному округу.

Ранее сообщалось, что на муниципальные выборы в Татарстане выдвинуты 12 023 кандидатуры, зарегистрированы 11 318 кандидатов.

