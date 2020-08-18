В Белоруссии погиб третий участник демонстрации

Стало известно о смерти еще одного протестующего в Белоруссии. Его сбил автомобиль, когда он шел по проезжей части.

Как сообщают СМИ, погибшему было 19 лет. Автомобиль сбил молодого человека на Партизанском проспекте в Минске во время протестного движения. От травм он скончался на месте.

Напомним, что 11 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестных акций. По версии ведомства, один из митингующих попытался бросить неустановленное устройство в сторону правоохранителей. Позже ряд СМИ опубликовали видео, на котором погибший демонстрант двинулся в сторону силовиков, подняв руки вверх. Вслед за этим в строю силовиков заметна яркая вспышка, похожая на выстрел, а мужчина, пошатываясь, упал на асфальт. О втором погибшем стало известно вчера.

