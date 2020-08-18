Новости общества

16:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Белоруссии погиб третий участник демонстрации

15:46, 18.08.2020
В Белоруссии погиб третий участник демонстрации
Фото: wikipedia.org / Homoatrox

Стало известно о смерти еще одного протестующего в Белоруссии. Его сбил автомобиль, когда он шел по проезжей части.

Как сообщают СМИ, погибшему было 19 лет. Автомобиль сбил молодого человека на Партизанском проспекте в Минске во время протестного движения. От травм он скончался на месте.

Напомним, что 11 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестных акций. По версии ведомства, один из митингующих попытался бросить неустановленное устройство в сторону правоохранителей. Позже ряд СМИ опубликовали видео, на котором погибший демонстрант двинулся в сторону силовиков, подняв руки вверх. Вслед за этим в строю силовиков заметна яркая вспышка, похожая на выстрел, а мужчина, пошатываясь, упал на асфальт. О втором погибшем стало известно вчера.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем