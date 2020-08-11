МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем во время протестов в Минске

Один из протестующих погиб во время акции протеста в Минске, начавшейся в связи с итогами выборов главы республики, сообщило МВД Белоруссии.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 августа в 23.00 на улице Притыцкого, где протестующие возводили баррикады для того, чтобы не дать проехать автотранспорту.

В ходе противостояния со спецназом, который прибыл для деблокировки площади, один из митингующих попытался бросить неустановленное устройство в сторону правоохранителей. Однако оно взорвалось в руке протестующего, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.



Вчера глава правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович сообщил об одном погибшем протестующем, который якобы скончался в результате наезда спецтехники. Однако в МВД республики эту информацию опровергли. Позже местные СМИ выяснят, что мужчина, считавшийся погибшим, выжил.



Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии начались после выборов президента, вечером 9 августа. Вчера они возобновились.

