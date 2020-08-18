В Челнах возбудили уголовное дело на активистов движения АУЕ*

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело на активистов движения АУЕ*, ведущих тематические группы в соцсети.

Как пояснили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, в уголовном деле рассматривается 13 эпизодов преступной деятельности. Подробности расследования пока выясняются.



Сегодня СМИ сообщали, что спецслужбы возбудили 11 уголовных дел в отношении представителей криминальной субкультуры.

Напомним, что вчера Верховный суд России официально признал экстремистской организацией, запрещенной на территории страны, криминальное движение АУЕ (расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Теперь причастность к молодежной субкультуре будет приравнена к экстремизму.



*АУЕ — *экстремистская организация, запрещенная в России.



