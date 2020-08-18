Путин и Меркель обсудили кризис в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в рамках телефонного разговора, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», — сообщил председатель правительства.
Напомним, «Реальное время» сообщало о намерениях Меркель провести 18 августа переговоры С Путиным по ситуации в Белоруссии.Общество
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