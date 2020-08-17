Меркель планирует обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует 18 августа провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Белоруссии. Такое заявление было сделано в ходе разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседа.

По данным пресс-службы главы Литвы, Германия пытается связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по дипломатическим каналам для того, чтобы урегулировать ситуацию в стране.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа после завершения выборов президента республики. ЦИК Белоруссии огласил в пятницу итоги выборов президента. Победителем стал Александр Лукашенко. За него проголосовало 80,1% населения. Из-за этого в Минске и других городах Белоруссии проходят митинги, организована массовая забастовка.



Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс.

