Разработку маршрута трассы Казань — Екатеринбург оценили в 115 миллионов

Анализ доходов населения и опрос водителей

Выполнение комплекса предпроектных работ по строительству скоростной трассы Казань — Екатеринбург в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад — Восток» обойдется в 114,7 миллиона рублей — именно столько за него готова заплатить компания «Автодор-Инвест».



«Планируемая автомобильная дорога по кратчайшему маршруту соединит динамично развивающуюся агломерацию Казани и крупнейший город Уральского федерального округа — Екатеринбург, обеспечит прямые транспортные связи важнейших

административных центров Поволжского федерального округа с восточными регионами страны, в том числе интегрирует в единую сеть скоростных дорог Российской Федерации города-миллионники Казань и Екатеринбург», — говорится в техническом задании.

Работы победитель должен выполнить до 31 декабря 2021 года.

Спроектировать нужно не только трассу, но и доход от нее

Разработка должна включать семь этапов, каждый из которых подробно прописан в техзадании.

В первую очередь заказчик должен сделать анализ и прогноз ВРП субъектов, где будет проходить новая дорога, оценить их состояние и перспективы социально-экономического развития. Также должны быть изучены перспективы развития межрегиональных хозяйственных связей и личных поездок между этими субъектами. В работу должно войти и исследование ВВП РФ, доходов населения, темпов автомобилизации, перспектив развития беспилотного транспорта.

«[Исполнитель должен] выполнить оценку социально-экономической и демографической ситуации в субъектах, входящих в область тяготения автомобильной дороги, и оценить прямой и косвенный эффект, возникающий в результате создания автомобильной дороги, в рамках осуществления сбора и анализа показателей, используемых в качестве исходных данных для транспортного моделирования: динамики роста ВВП/ВРП, численности, занятости, доходов населения, показателей уровня автомобилизации и грузоперевозок в рассматриваемых регионах за 5 предшествующих лет», — отмечается в задании.

В рамках второго этапа обоснования выбора маршрута трассы Казань — Екатеринбург нужно в том числе провести замеры интенсивности движения для разработки транспортной модели, опросить водителей с целью определения готовности потенциальных пользователей вносить плату за пользование дорогой.

Фото ancb.ru

Требования к транспортной модели включают в себя следующие зоны моделирования — территории Татарстана, Башкирии, Самарской области, регионов Уральского федерального округа. На основе разработанной транспортной модели нужно предоставить данные о прогнозной интенсивности движения и доходах от сбора платы за проезд.

На основании результатов выполнения работ подрядчик должен дать рекомендации по варианту (платному, бесплатному) эксплуатации новой дороги с учетом наличия (отсутствия) альтернативных маршрутов движения, возможности и целесообразности их создания, а также оценки общего размера платы за проезд по трассе.

После всего необходимо выполнить проработку не менее трех вариантов маршрута, сравнить их, а также определить примерную протяженность дороги и стоимость.

Остальные этапы включают в себя анализ рисков проекта, независимую экспертизу, обоснование трассировки, подготовку документов, разработку концепции.

Идея трассы принадлежит Хуснуллину

О трассе Казань — Екатеринбург, которая станет продолжением трассы Москва — Казань (М-12), впервые заговорил вице-премьер России Марат Хуснуллин. На совещании по строительству коридора «Европа — Западный Китай» в ОЭЗ «Алабуга» он озвучил свое предложение главе правительства России Михаилу Мишустину.

О трассе Казань — Екатеринбург, которая станет продолжением трассы Москва — Казань (М-12), впервые заговорил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Фото Максима Платонова

По предварительным данным, протяженность новой трассы должна составить 800 км, а разрешенная скорость на ней — 130 км/ч. В планах правительства реализовать проект в 2024—2030 годах.

Стоит отметить, что тендер, о котором шла речь выше, был опубликован второй раз. Первый появился на сайте госзакупок 23 июня. Извещение о закупке и документация несколько раз менялись. В итоге 28 июля «Автодор-Инвест» отказался от проведения закупки и в августе опубликовал новый тендер.

Дарья Пинегина