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Автор песни «Раз-раз-раз, это хардбасс» обвинил Little Big в плагиате

23:58, 17.08.2020
Автор песни «Раз-раз-раз, это хардбасс» обвинил Little Big в плагиате
Фото: wikipedia.org Okras

Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов обвинил музыкантов группы Little Big в плагиате. Видео опубликовано на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

Толетов утверждает, что басс-дорожка трека «Pop On The Top» Little Big была взяла с композиции «Раз-раз-раз, это хардбасс», также питерская группа якобы украла танцевальные движения и образ гопников.

Он обратился в суд, сумма иска составляет почти 12 млн рублей.

Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno был самым популярным среди участников.

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