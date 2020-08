Автор песни «Раз-раз-раз, это хардбасс» обвинил Little Big в плагиате

Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов обвинил музыкантов группы Little Big в плагиате. Видео опубликовано на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

Толетов утверждает, что басс-дорожка трека «Pop On The Top» Little Big была взяла с композиции «Раз-раз-раз, это хардбасс», также питерская группа якобы украла танцевальные движения и образ гопников.

Он обратился в суд, сумма иска составляет почти 12 млн рублей.

Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno был самым популярным среди участников.