«Евровидение» отменили из-за коронавируса

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Европейский вещательный союз (EBU) отменил песенный конкурс «Евровидение». В этом году он должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Как сообщается на сайте организаторов, конкурс отменили из-за неопределенности, вызванной распространением коронавируса по всей Европе.

Отмечается, что EBU и Роттердам продолжат переговоры о возможности организовать конкурс в этом городе в 2021 году.

«Мы очень сожалеем об этой ситуации, но я могу вам пообещать: конкурс песни «Евровидение» вернется сильнее, чем когда-либо», — отметил исполнительный супервайзер Джон Ола Сэнд.

Напомним, что Россию на конкурсе должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big.