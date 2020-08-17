Василий Уткин: «В России просто нет квалифицированных судей»

Известный блогер и комментатор футбольных матчей Василий Уткин высказался о проблемах судейства в российском футболе. По его словам, в Российской премьер-лиге (РПЛ) нет квалифицированных арбитров для работы на таком уровне.



«Да, надо понимать, что в России просто нет квалифицированных судей. Они не могут не завалить нормально, не посудить качественно. И это обличает очень серьезную проблему. Только что мы провели чемпионат мира, столько сил было в это вложено, и вот сейчас я понимаю: ключевой вопрос развития национального футбола — подготовка судейских кадров», — сказал Уткин в эфире YouTube-программы «Футбольный клуб».

Напомним, ранее в РПЛ разразился скандал после матча 1-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:2), когда арбитры встречи назначили два пенальти в ворота «красно-белых». Сразу после игры владелец московского клуба заявил о возможном снятии команды с розыгрыша чемпионата России.

Также свое недовольство арбитражем выразил тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, которого удалили по ходу матча с «Локомотивом» (0:2) из-за критики главного судьи встречи Сергея Иванова. Чуть позже экспертная комиссия признала действия арбитра правильными и выдала назначение данной бригаде на матч 3-го тура РПЛ.