Владелец московского «Спартака» заявил, что завтра команда снимется с чемпионата России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после скандального матча его клуба против ФК «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ заявил, что «красно-белые» завтра снимутся с чемпионата:

— Мы снимаемся с чемпионата в понедельник! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу.

Меня поддерживать не надо. Пусть играют без нас. Устроили цирк, в котором я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже не хочу. Не нужен «Спартак», значит, не нужен, — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Отметим, что поводом для такого заявления послужили события матча «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором москвичи вели со счетом 2:0, однако в их ворота было назначено два спорных пенальти. Судьей матча был Василий Казарцев.