«Незначительный контакт». РФС оправдал судью за неназначенный пенальти в ворота «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС признала действия арбитра Сергея Иванова правильными, за неназначенный пенальти после падения нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ.

«После длительных обсуждений и дискуссий Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС приняла решение, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство VAR не было возможно», — говорится в заявлении РФС.

При этом в комиссии признали факт контакта Игнатьева с защитником «Локомотива» Мацеем Рыбусем, а также вратарем москвичей Маринато Гильерме. Однако, эксперты оценили эти действия «железнодорожников», как незначительный контакт.

«Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несет в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру», — сказано в официальном сообщении РФС.

Также комиссия рассмотрела эпизод, произошедший на 78-й минуте встречи, когда Баринов получил желтую карточку за грубую игру. Эксперты признали, что судья правильно вынес предупреждение за нарушение футболиста гостей,

Напомним, ранее Иванов в первом тайме игры «Рубин» — «Локомотив» не назначил пенальти за снос казанца Ивана Игнатьева в штрафной москвичей. Во второй половине встречи судья удалил главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, а также защитника Сильвие Бегича.

При этом Иванов получил назначение на игру 3-го тура РПЛ между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом».