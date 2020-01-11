В Татарстане фигурант дела АУЕ совершил три грабежа, находясь под домашним арестом

В Набережных Челнах подросток, будучи под домашним арестом по подозрению в причастности к молодежной группировки совершил три разбоя. Все преступления совершены в праздники.

Сообщается, что 17-летний подросток вместе с 27-летним приятелем 2 января напали на 35-летнего мужчину в подземном переходе. Они избили его и отобрали мобильный телефон. Гаджет злоумышленники продали и отправились в сауну, где совершили еще один грабеж на мужчину 53-х лет. Третье нападения было совершено на пенсионера 69 лет.

Злоумышленников задержали, они находятся под стражей. Как считает следствие, парни входят в молодежную группировку «Белята», передают «Челнинские известия».

Напомним, что в Набережных Челнах сотрудники полиции и Следственного комитета проводили обыски в квартирах у пяти предполагаемых лидеров молодежных криминальных группировок. МВД Татарстана признало, что в республике растет подростковая преступность. В конце ноября появилась первая жертва молодежных группировок — после драки скончался 19-летний молодой парень.