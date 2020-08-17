Айдар Метшин: «Ситуация с коронавирусом в Нижнекамске стабилизировалась»

Пик заболеваемости коронавирусом пришелся на июль



В Нижнекамской мэрии состоялся первый после летнего перерыва «деловой понедельник». Айдар Метшин в режиме онлайн подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусом. По словам градоначальника, ситуация стабилизировалась. Всего на территории НМР зарегистрировано 259 случаев коронавируса, 233 пациента выздоровели, пятерых спасти не удалось.

— Нижнекамской лабораторией проведено почти 17 тысяч тестов, свыше 5 тысяч нижнекамцев прошли компьютерную томографию. При заражении новой инфекцией в первую очередь происходит атака на дыхательную систему, поэтому крайне важно проводить своевременную диагностику, — уверен Метшин.



Он отметил, что пик заболеваемости ОРВИ пришелся на первую неделю июля. Тогда количество заболевших было в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года: 1 315 за неделю против 453 в 2019 году.

— В настоящее время количество болеющих респираторными инфекциями уменьшилось, но пока превышает прошлогодние цифры — 806 за прошлую неделю и 413 соответственно в сравнении с 2019 годом. Количество заболевших пневмонией за неполные восемь месяцев — 1 957 человек, это в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период 2019 года, — озвучил статистические данные мэр Нижнекамска.

«Угроза коронавирусной инфекции не исчезла, а лишь уменьшила масштабы»

Сейчас в нижнекамском инфекционном госпитале лечатся 60 пациентов. В пик заболеваемости их количество доходило до 176 человек. За весь период в нем пролечились свыше 1400 пациентов с вирусной пневмонией.



— Сейчас в «красной» зоне госпиталя находятся 62 медицинских работника, в том числе 18 студентов, окончивших третий курс местного медколледжа. В летние каникулы они пришли работать в госпиталь санитарами. Это очень эффективная, даже в качестве санитаров, профессиональная практика для ребят. Я считаю, что мы и дальше должны применять подобный подход дуального обучения, когда наши будущие медицинские работники получают профессиональные навыки в сложных реальных условиях, — отметил градоначальник.



Мэр уверен, что угроза коронавирусной инфекции не исчезла, а лишь уменьшила масштабы и остроту. Чтобы сократить риски заражения на местном уровне, приняли решение контролировать туристов, вернувшихся из отпуска. К слову, сын мэра Нижнекамска Мурат Метшин заразился коронавирусом на отдыхе в Крыму. Вернувшись домой, молодой человек почувствовал недомогание, тестирование показало наличие вируса в организме. На время лечения он самоизолировался на даче.



«Впереди нас ждет еще один большой экзамен»

Напомнил Айдар Метшин и о том, что сегодня Татарстан переходит к третьему этапу снятия ограничений. При обязательном соблюдении санитарных норм допускается работа театров, кинотеатров, цирка, концертных залов и аквапарков — при условии их заполнения не более чем на 50 процентов.

— Ожидается, что следующий этап снятия ограничений может быть после 23 августа, — заметил Айдар Метшин. — Это будет зависеть от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

Рассказал градоначальник о действующих на территории Нижнекамского района федеральных и республиканских программах. Одна из самых социально значимых, по его мнению, — «Наш двор». Сейчас на территории города и района комплексные ремонтные работы ведутся в 67 дворах. Также в сентябре планируется открытие обновленной автодороги на проспекте Шинников, которая долгое время вызывала нарекания со стороны населения.

— Теперь это будет комфортная транспортная инфраструктура, учитывающая интересы и автомобилистов, и пешеходов, и велосипедистов. Завершается и еще один важный проект — строительство автодороги на пересечении проспекта Мира и улицы Корабельной. Это тоже очень важный участок с точки зрения инфраструктуры в новостройках, — отметил мэр, добавив, что в Нижнекамске также много делается для развития спорта и социальной инфраструктуры.



Затронул Айдар Метшин и тему предстоящего нового учебного года. Он начнется в традиционном очном формате. За парты сядут более 32 тысяч школьников, из них более 4 тысяч — первоклассники. По словам градоначальника, в учебных заведениях изменится время начала уроков, будет обязательной термометрия.

Завершая «деловой понедельник», мэр напомнил об итогах голосования по поправкам к Конституции. Тогда явка на выборах составила свыше 80% в городе и 92% в районе. По мнению градоначальника, предстоящие выборы президента РТ должны пройти так же прозрачно и легитимно. Он призвал нижнекамские трудовые коллективы прийти на избирательные участки и отдать свой голос.

— Впереди нас ждет еще один большой экзамен, который мы будем держать в Единый день голосования, когда в РТ пройдут выборы президента, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительные выборы депутата Госдумы России по Нижнекамскому округу. Выборы будут проходить с 11 по 13 сентября, с 8 утра до 20.00. Значимость предстоящих политических событий переоценить сложно, поэтому сейчас, на подготовительном этапе, крайне важно донести информацию до трудовых коллективов о предстоящих выборах с целью активного в них участия, — заключил Айдар Метшин.



Лилия Егорова