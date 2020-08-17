Власти Казани выбрали три варианта для размещения памятной стелы «Город трудовой доблести»

Главное архитектурное управление Казани и градсовет предложили 19 мест на выбор для установки стелы в честь присвоения знака «Город трудовой доблести». Вопрос обсуждался на «деловом понедельнике» в исполкоме.

В итоге остановились на трех точках, основных въездах в столицу Татарстана: южные ворота Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте; западные ворота со стороны поселка Залесный, на трассе М-7; восточные ворота на Мамадышском тракте.

В Казани планируется провести открытый творческий конкурс на эскиз и исполнение стелы. По мнению мэра города Ильсура Метшина, окончательное решение по выбору места для памятного знака — за жителями Казани.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести» 2 июля.

