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В Совете Федерации прокомментировали предложение о выходном для родителей первоклассников

11:07, 17.08.2020
В Совете Федерации прокомментировали предложение о выходном для родителей первоклассников
Фото: kzn.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что выделение 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников является серьезной тратой для региональных бюджетов. Об этом он сообщил в интервью RT.

По мнению сенатора, вопрос выходного дня требует дополнительного изучения. «С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли 1 сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник», — отметил Рязанский.

Также он добавил, что работодатели, как правило, относятся с пониманием к родителям, которые отпрашиваются на школьные линейки, и предоставляют выходной без дополнительного оформления.

Напомним, что предложение о введении выходного для родителей первоклассников направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой директор Института прогрессивного образования Анна Марк.

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