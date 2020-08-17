В России предложили ввести выходной для родителей первоклассников

Правительству предложили сделать 1 сентября выходным днем. По крайней мере для родителей первоклассников.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой составила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, передает «РИА Новости».

Исследование института показало, что 56% опрошенных родителей первоклашек пойдут проводить детей на первый урок 1 сентября. Большинство респондентов будут брать отгул или отпуск за свой счет, чтобы побыть рядом с детьми в День знаний. Остальные рассчитывают договориться с работодателем и начать рабочий день чуть позже.

При этом 37% респондентов заявляют, что не могут отпроситься с работы. Кто-то не может полагаться на отгул за свой счет из-за низких доходов. Другим не удалось договориться с начальством. Третьим мешает специфика работы.

«В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — цитирует обращение агентство.

Напомним, что в Москве было решено отменить школьные линейки на 1 сентября. Власти столицы опасаются распространения коронавирусной инфекции.