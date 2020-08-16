Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Он уточнил, что у страны есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Лукашенко рассказал, что был удивлен осведомленностью Путина в делах республики.

«И мы с ним (Владимиром Путиным. — прем. ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», - цитирует «Белта» президента Белоруссии.

Вчера Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным и обсудил внутреннюю ситуацию в Белоруссии. Вчера глава республики заявил, что против Белоруссии разворачивается агрессия по сценарию «цветной революции». По его словам, обсудить протесты в стране необходимо с президентом России, поскольку угроза нависает не только над Белоруссией.

