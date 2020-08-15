Лукашенко намерен связаться с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить ситуацию в стране с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку протесты, происходящие в республике касаются всего пространства Союзного государства.

Лукашенко считает, что против Белоруссии разворачивается агрессия по сценарию «цветной революции». Он считает нужным поговорить с российским президентом, поскольку угроза нависает не только над республикой.

«Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак <...> Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — цитирует Лукашенко «Белта».

ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем на выборах президента Белоруссии. Его главный оппонент — Светлана Тихановская — получила 10% голосов избирателей. С 9 августа в республике проходят акции протеста, люди не согласны с результатами выборов.

Подробнее о ситуации в Белоруссии — в материале «Реального времени».