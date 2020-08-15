Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил складывающуюся в Белоруссии ситуацию, сообщило издание «Белта».



Подробности телефонного разговора не уточняются.

Сегодня Лукашенко заявил, что против Белоруссии разворачивается агрессия по сценарию «цветной революции». Обсудить протесты в стране он считает нужным с президентом России, поскольку угроза нависает не только над Белоруссией, считает он.

