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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

13:27, 15.08.2020
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил складывающуюся в Белоруссии ситуацию, сообщило издание «Белта».

Подробности телефонного разговора не уточняются.

Сегодня Лукашенко заявил, что против Белоруссии разворачивается агрессия по сценарию «цветной революции». Обсудить протесты в стране он считает нужным с президентом России, поскольку угроза нависает не только над Белоруссией, считает он.

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