Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил складывающуюся в Белоруссии ситуацию, сообщило издание «Белта».
Подробности телефонного разговора не уточняются.
Сегодня Лукашенко заявил, что против Белоруссии разворачивается агрессия по сценарию «цветной революции». Обсудить протесты в стране он считает нужным с президентом России, поскольку угроза нависает не только над Белоруссией, считает он.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым