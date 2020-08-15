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В Камских Полянах под Нижнекамском пройдут соревнования по картингу

04:36, 15.08.2020
В Камских Полянах под Нижнекамском пройдут соревнования по картингу
Фото: e-nkama.ru

В воскресенье, 16 августа, в Камских Полянах Нижнекамского района пройдут соревнования за кубок ДОСААФ РТ по картингу в классах Honda GX200.

Мероприятие начнется в 10.00 в спорткомплексе «Олимпия» по адресу ул. Садовая, 14. В заездах поучаствуют представители всех карт-клубов республиканского общества содействия армии, авиации и флоту, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Вчера мэрия Казани сообщила о проведении в столице Татарстана чемпионата России по вольной борьбе среди женщин.

СпортОбщество Татарстан
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