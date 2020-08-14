В Казани пройдет чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

Мэрия Казани анонсировала проведение в столице Татарстана чемпионата России по вольной борьбе среди женщин.

Соревнования пройдут во дворце единоборств «Ак Барс» с 25 по 28 сентября. Ожидается, что на турнир приедут все сильнейшие спортсменки страны по данному виду спорта.

Мероприятие будет приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднованию 100-летия образования ТАССР.

Напомним, ранее стало известно, что дату проведения Игр стран СНГ в Казани еще не определили.