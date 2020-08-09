В Казани завершается строительство полилингвальной школы

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В Казани завершается строительство школы-интерната на 1 224 места, который входит в полилингвальный комплекс «Адымнар» на улице Бондаренко. Об этом сообщает Татинвестгражданпроект.

Полилингвальная школа построена по инициативе Государственнного Советника РТ Минтимера Шаймиева. В конце 2018 год он объявил о желании создать в столице Татарстана полилингвальную школу, где дети смогут учиться на русском, татарском и английском языках. Он предложил и название школы — «Адымнар — к знаниям и согласию».

Строительство началось в в феврале 2019 года.

Ранее госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии построенной полилингвальной школы «Адымнар-Алабуга».

