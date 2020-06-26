Досрочное получение аттестатов не спасло от наплыва выпускников на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

На русский — почти 17,5 тысячи, на китайский — двое

Меньше чем через неделю начнется ЕГЭ — в Татарстане он пройдет без масок, без права пересдачи и при обычном количестве «отказников». О подробностях его проведения в условиях пандемии коронавируса рассказал сегодня в прямом эфире заместитель премьер-министра, министр образования республики Рафис Бурганов.

На 25 июня в региональной информационной базе на участие в ЕГЭ были зарегистрированы 18140 выпускников, из них 16654 выпускника школ, завершивших обучение в 2020 году, 1233 выпускника прошлых лет и 253 выпускника средних профессиональных образовательных учреждений.

Больше всего — 17484 выпускника — сдают ЕГЭ по русскому языку, 10356 — по профильной математике, 7000 — по естествознанию, 4197 — по физике, 3589 — по биологии, далее по убывающей. В конце перечня экзаменов — китайский язык, который выбрали два человека, и испанский — его выбрал один выпускник.

Министр напомнил, что не стоит опасаться скопления школьников на экзамене по русскому — на него отведено два дня.

Желающих поступить в вузы COVID-19 не испугал

Только 400 из 17054 выпускников этого года отказались от сдачи ЕГЭ и ГВЭ (государственного выпускного экзамена) — удовольствовались досрочным получением аттестата.

Рафис Бурганов сказал, что этой мерой предполагалось защитить часть выпускников от риска подхватить инфекцию. Но она не сработала:

— Нам казалось, что таких будет много, но на самом деле это фактически те же цифры, что и за прошлый год. Желания учиться, желания поступать в вузы у людей меньше не стало.

Министр также сказал, что меры предосторожности будут обеспечены во всех 83 пунктах приема экзаменов — в общей сложности в 1404 аудиториях. «В 63 пунктах есть запасные выходы», — подчеркнул министр дополнительную возможность разделения выходящих и входящих потоков.

— Все дети без исключения будут без масок и перчаток — их наденут те, кто будет обслуживать госэкзамены, — уточнил министр.

На вопрос о том, возможна ли сдача ЕГЭ дистанционно, Бурганов ответил, что по желанию так сдавать экзамен нельзя. Но есть определенные категории выпускников, которые имеют право сделать это на дому — на это должны быть или медицинские основания, или соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

О контролерах и учителях

Начало экзаменов — в 10.00, приглашать сдающих в аудитории будут по графику, чтобы избежать «обмена» инфекциями. Контролировать ход экзамена в этом году будет меньше организаторов, чем обычно.

— Есть другие меры, которыми можно обеспечить должный контроль, — успокоил спикер недоверчивых.

Контролировать ход ЕГЭ в республике будут 33 сотрудника Департамента надзора и контроля в сфере образования республиканского Минобра, 113 экспертов республиканского уровня и федеральные эксперты. Общественное наблюдение обеспечат 90 общественных наблюдателей в ситуационном онлайн-центре и 250 общественных наблюдателей в пунктах приема экзаменов.

Министр сообщил две важные новости для учителей.

Деньги для оплаты их работы в период ЕГЭ в объеме, соответствующем прошлогоднему, выделены — это около 4 млн рублей. В этом году привычный длинный учительский отпуск в силу обстоятельств раздробят, и отдыхать педагоги будут вынуждены по «гибкому графику».

«Какие-то элементы «дистанта» теперь однозначно войдут в учебный процесс»

По мнению Рафиса Бурганова, особых причин для тревоги у выпускников по поводу ЕГЭ быть не должно, поскольку сложности учебы на «дистанте» пришлись на последнюю четверть, когда в основном идет повторение уже пройденного материала.

Но министр был вынужден констатировать и минусы дистанционного обучения:

— Но и сказать, что «дистант» — это лучше, чем обычная форма обучения, я не могу, потому что это не так. Есть вещи, которые мы не можем отменить, как в данной ситуации не могли повлиять на пандемию… Но надо понимать, что образовательный процесс состоит из двух частей — обучения и воспитания. Обучение еще можно дать в заочной форме, но воспитание, социализацию, воспитание нашего традиционного духа коллективизма — конечно же, нет. Это, наоборот, теряется. Президент России, президент Татарстана однозначно за обучение детей в школе, где они учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и командно решать поставленные задачи.

Бурганов сказал, что в случае необходимости и дальше вести дистанционное обучение в школе все школы республики уже обеспечены интернетом, а старшеклассники научились получать нужные им знания из Сети. И что опыт дистанционного обучения оказался полезным:

— Я думаю, какие-то элементы «дистанта» теперь однозначно войдут в учебный процесс.

Но предсказать, пойдут ли дети в школу первого сентября, министр пока не решился — республика большая, возможно, где-то будут разные варианты. Хотя сам Бурганов признался, что очень не хотел бы и первую четверть начинать с дистанционного обучения.

Имя нового директора института Марджани огласят осенью

Министр ответил во время прямого эфира и на неожиданный вопрос, совершенно не по теме обсуждения, но тоже довольно животрепещущей — о судьбе Института Марджани:

— Наверное, я, как руководитель организации-учредителя этого института, поясню ситуацию с точки зрения законодательства. Бывший руководитель этого института в силу предельного возраста, разрешенного законодательством, написал заявление об уходе с поста директора, и туда был назначен исполняющий обязанности. Я в связи с этим сегодня подписал приказ, и в установленном законом и Уставом (института, — прим. ред.) порядке будут проведена организационная работа, выдвижение кандидатов и выборы. Осенью мы узнаем имя нового директора института. Все будет происходить на конкурентной основе. А если кому-то что-то показалось — каждый свое мнение постарался высказать.

Инна Серова