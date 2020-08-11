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На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтировали колонну высотой с 18-этажный дом

15:11, 11.08.2020 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На этиленнике «Нижнекамскнефтехима» смонтировали колонну высотой с 18-этажный дом
Фото: realnoevremya.ru

На строительной площадке нового олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» установили 11-ю по счету колонну позиции DA044-01, относящуюся к категории крупнотоннажного оборудования.

Высота колонны — 48 метров, это примерно с 18-этажный дом, диаметр — 2,8 метра. Технологическое оборудование предназначено для выделения водорода, сероводорода и летучих углеводородов.

Ранее «Реальное время» сообщало о начале монтажных работ на строительной площадке этиленника «Нижнекамскнефтехима».

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