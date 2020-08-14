Транспортную карту теперь можно пополнить через портал госуслуг Татарстана

Фото: Денис Гордийко

Татарстанцы смогут пополнять транспортную карту через портал госуслуг РТ. Комиссия за услугу взиматься не будет.

Пополнить счет можно в разделе «Пополнение транспортной карты» в окне «Показать еще услуги». Необходимо будет ввести номер транспортной карты, а после введения данных при необходимости оставить адрес электронной почты для получения чека.

Оплата доступна через различные платежные системы. После этого необходимо будет активировать транспортную карту на терминале у кондуктора, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.



Ранее сообщалось, что сервис «Электронный Татарстан» отдадут на модернизацию частному инвестору.

