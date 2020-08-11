«Электронный Татарстан» отдадут на модернизацию частному инвестору

Минцифра Татарстана во главе с Айратом Хайруллиным намерено наконец модернизировать созданную в нулевые годы и порядком устаревшую государственную информационную систему Татарстана. Одна из ключевых задач — повысить цифровизацию госуправления и улучшить качество госуслуг в электронном виде.



Власти Татарстана стали искать инвестора для обновления системы. В начале августа вышло распоряжение Кабмина РТ от 25.07.2020 №1409-р об основных условиях концессионного соглашения на переработку (модификацию) государственной информационной системы РТ «Распределенная архитектура предоставления клиентоцентричных цифровых услуг», расположенной на технических средствах, необходимых для обеспечения функционирования этой системы. Условия касаются также конкурса, его критериев и параметров, по которым отберут концессионера, который должен обязаться за счет собственных средств осуществить модификацию этой системы, тогда как ему на это время передадут права пользования Системой.



Концессионное соглашение будет действовать до до конца 2024 года. По условиям соглашения — по итогам конкурса — может быть предусмотрена плата в пользу выигравшей компании «как произведение суммы инвестиций концессионера за каждый календарный год и коэффициента, определяемого по результатам открытого конкурса». Сумма инвестиций не называется — она будет установлена в самом концессионном соглашении и, очевидно, тоже по итогам конкурса. При этом до получения платы сама компания, взявшаяся за модификацию информационной системы РТ, должна будет предоставить банковскую гарантию или залог по договору банковского вклада в размере 10 млн рублей. Кроме того, ежемесячно концессионер будет выплачивать в бюджет РТ плату за пользования ИС в размере 10 тыс. рублей (120 тыс. в год).

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