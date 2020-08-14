В Алексеевском районе Татарстана по нацпроекту отремонтировали дорогу

Миндортранс РТ сообщил, что в Алексеевском районе Татарстана отремонтировали автодорогу Алексеевское — Высокий Колок. Работы велись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Региональная автодорога запроектирована по нормативам 3-й технической категории с двумя полосами движения и шириной проезжей части 8 метров. Было выполнено устройство выравнивающего слоя, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси на участке 2,6 км. Кроме этого, с каждой стороны укреплены обочины по 1,5 метра, сообщает Миндортранс РТ.

Данная дорога соединяет населенные пункты Алексеевское, Базарные Матаки и Болгар.



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