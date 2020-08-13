МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане

МЧС по Татарстану вновь предупредило об ухудшении погоды. Уже сегодня вечером в Казани ожидается гроза и сильный ветер.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 18 часов 13 августа до 18 часов 14 августа в Татарстане ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер порывами до 15—18 м/с, днем локально град.

МЧС Татарстана призывает водителей воздержаться от поездок, а непогоду переждать в помещении.

Ранее в КФУ рассказали, вернется ли в Казань лето.

