МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане
МЧС по Татарстану вновь предупредило об ухудшении погоды. Уже сегодня вечером в Казани ожидается гроза и сильный ветер.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 18 часов 13 августа до 18 часов 14 августа в Татарстане ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер порывами до 15—18 м/с, днем локально град.
МЧС Татарстана призывает водителей воздержаться от поездок, а непогоду переждать в помещении.
Ранее в КФУ рассказали, вернется ли в Казань лето.
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