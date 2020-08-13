В КФУ рассказали, вернется ли в Казань лето

Теплая погода еще вернется в Казань после очередного циклона, принесшего дожди и похолодание, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

Он пояснил, что первая декада августа была теплой, среднесуточная температура составляла 18 градусов. Согласно прогнозам, вторая декада августа будет на 3—4 градуса ниже нормы, которая сейчас составляет 17 градусов. Переведенцев отметил, что погода во вторую декаду будет осенней.

«Циклоническая волна не может длиться дольше недели, поэтому волна холода закончится. Третья декада августа должна быть теплой: среднесуточная температура составит 15—16 градусов», — передает «Татар-информ» его слова.

Ранее Переведенцев спрогнозировал аномальное похолодание в Казани.