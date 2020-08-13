В Минздраве Татарстана рассказали, какие могут быть осложнения при одновременном заболевании гриппом и COVID-19

И грипп, и коронавирус являются острыми респираторными вирусными инфекциями, поэтому основными осложнениями, с которыми могут столкнуться пациенты, одновременно заболевшие и гриппом, и COVID-19, могут стать заболевания легких, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, бороться с осложнениями нужно будет одинаково.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заметила, что осенью в первую очередь планируется максимально защитить население от гриппа — охватить не менее 60% населения прививками.



Также осенью планируется организовать фильтры во всех организованных коллективах. В детских образовательных учреждениях могут максимально разделить детские коллективы вплоть до приостановки учебного процесса. Как пояснила Авдонина, такое решение принимает директор школы по согласованию с Минобразования РТ. Если на уроках отсутствует более 20—25% детей, класс распускается на 7 дней.

Ранее ученый из Санкт-Петербурга выразил мнение, что россиян осенью ждет более тяжелое течение пневмонии, вызванной коронавирусом, поскольку с COVID-19 будут сочетаться сезонные заболевания.