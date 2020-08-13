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На КАМАЗе задержали сотрудников строительной компании при попытке хищения ценностей

09:39, 13.08.2020
На КАМАЗе задержали сотрудников строительной компании при попытке хищения ценностей
Фото: tatarstan.ru

В Набережных Челнах задержали группу сотрудников строительной компании, которые пытались украсть с предприятия крупную партию «товарно-материальных ценностей».

Сообщается, что группа работающих в строительной компании лиц трудилась по договору на территории ПАО «КАМАЗ».

В поимке злоумышленников участвовала служба безопасности КАМАЗа, передают «Вести КАМАЗа».

Ранее пятерым бывшим рабочим КАМАЗа вынесли приговор за кражу запчастей

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