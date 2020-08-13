На КАМАЗе задержали сотрудников строительной компании при попытке хищения ценностей
В Набережных Челнах задержали группу сотрудников строительной компании, которые пытались украсть с предприятия крупную партию «товарно-материальных ценностей».
Сообщается, что группа работающих в строительной компании лиц трудилась по договору на территории ПАО «КАМАЗ».
В поимке злоумышленников участвовала служба безопасности КАМАЗа, передают «Вести КАМАЗа».
Ранее пятерым бывшим рабочим КАМАЗа вынесли приговор за кражу запчастей
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