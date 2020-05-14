Пятерым бывшим рабочим КАМАЗа вынесли приговор за кражу запчастей

В Челнах вынесли приговор бывшим сотрудникам завода КАМАЗ, которые обвинялись в краже запчастей с предприятия.

Суд установил, что пятеро рабочих сговорились о том, как вынести с предприятия комплектующие изделия. Каждый из подельников выполнял свою роль: организация временного хранения, сбыт, подбор годных для кражи комплектующих, вывоз украденного с территории и даже наблюдение за окружающей обстановкой.

В итоге с завода было похищено запчастей на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Четверо участников группы получили по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 2 лет. Еще один отделался условным сроком в 1 год, передают «Вести КАМАЗА».



Ранее «Реальное время» сообщало, что на скамье подсудимых оказались пятеро рабочих одного из заводов КАМАЗа. Их обвиняли в похищении с предприятия запчастей на общую сумму 1,1 млн рублей.

