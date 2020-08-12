Вратарь «Локомотива» Гильерме обвинил Игнатьева в намеренном падении в штрафной

Вратарь «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гильерме прокомментировал инцидент с падением Ивана Игнатьева в штрафной площади москвичей в игре против «Рубина».

«Если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы. А вы как думаете? Это пенальти?» — написал Гильерме в своем Instagram.

Напомним, по ходу первого тайма матча с «Локомотивом» судья встречи не назначил явный пенальти в ворота гостевой команды. Спустя несколько мгновений москвичи забили второй мяч.

Сразу после игры Слуцкий устроил разнос судьям в прямом эфире «Матч ТВ».

Ранее вратарь «Рубина» Юрий Дюпин заявил, что пенальти на Игнатьеве был стопроцентным.

Подробнее о перипетиях казанского матча можно почитать в материале «Реального времени».