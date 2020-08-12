Вратарь «Рубина» Дюпин: «Стопроцентный пенальти. Не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти за снос Ивана Игнатьева в матче 1-го тура РПЛ против московского «Локомотива».

«Спасибо команде, что после двух пропущенных голов не сдались, сделали все возможное, чтоб исправить ситуацию, даже при счете 0:1 был эпизод, где с моей позиции показался стопроцентный пенальти в ворота «Локо», и после просмотра повторов, такое же мнение, но...

Я не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами (тремя и даже пятью арбитрами), которые тоже следили за этим эпизодом, ключевым, по моему мнению, в этой игре. Но даже после этого эпизода мы вышли на второй тайм задолго до арбитров и команды соперников и хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, не получилось, вы все видели», — написал Дюпин в своем Instagram.

Напомним, по ходу первого тайма матча с «Локомотивом» судья встречи не назначил явный пенальти в ворота гостевой команды. Спустя несколько мгновений москвичи забили второй мяч.

В перерыве матча тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое недовольство арбитру, из-за чего был удален. Также прямую красную карточку в одном из игровых эпизодов во втором тайме получил защитник казанцев Сильвие Бегич.

Сразу после игры Слуцкий устроил разнос судьям в прямом эфире «Матч ТВ».

Подробнее о перипетиях казанского матча можно почитать в материале «Реального времени».

