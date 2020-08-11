Леонид Слуцкий устроил разнос судьям в прямом эфире «Матч ТВ»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» раскритиковал работу российских судей. Напомним, что Леонид Викторович получил красную карточку за споры с арбитрами из-за не назначенного на Иване Игнатьеве пенальти.

— Вчера арбитры впервые на моей памяти начали что-то объяснять так подробно. Я умоляю вас, всю общественность, СМИ, всех любителей футбола. Не молчите. Мы не «Спартак», о наших проблемах не будут так много говорить. Он мало того, что не назначил пенальти, он еще меня уверял в том, что прав. Предвзятость это что? Судьям дали VAR — они не видят все равно. Они нас всех считают идиотами. Объясните правила.

Вы будьте ближе к людям. Мое мнение железобетонное: пенальти был. Я хочу привлечь внимание к судейской проблеме. Чтобы о проблемах говорили. Я пытался задать ему кое-какие уточняющие вопросы в подтрибунке. Он уверял нас, что пенальти не было, хотя мы 200 раз посмотрели и уверенны, что пенальти был. Они нас считают идиотами, — заявил Слуцкий.

Спич главного тренера после матча pic.twitter.com/WnISiXd8Q3 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020

Напомним, что «Рубин» проиграл дома московскому «Локомотиву» (0:2) в первом туре РПЛ.