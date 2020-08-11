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Крупные больницы Татарстана будут постепенно возвращаться к плановому режиму

10:52, 11.08.2020
Крупные больницы Татарстана будут постепенно возвращаться к плановому режиму
Фото: Реальное время

После запуска работы нового корпуса Республиканской инфекционной больницы к плановому режиму работы перейдут крупные медицинские организации. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«В первую очередь это госпиталь ветеранов войн в Казани, травмацентр РКБ. Все зависит от того, насколько интенсивно будет вовлекаться в работу новый корпус РКИБ», — уточнил Абашев.

Напомним, что вчера был торжественно открыт новый корпус РКИБ, построенный за 100 дней. Пациенты уже начали поступать в новую больницу.

Общество Татарстан

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