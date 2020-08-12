Доверенные лица Минниханова начали проводить встречи с жителями

Кандидат в президенты Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с доверенными лицами в ДК «Сайдаш» в Казани. В список вошли 23 человека, которые внесли вклад в развитие Татарстана. Среди них известный кардиохирург Ренат Акчурин, певец Салават Фатхутдинов, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно, а также генеральный директор АО «ICL — КПО ВС» Виктор Дьячков и другие.



Перед этим доверенные лица Минниханова начали проводить встречи с жителями республики для сбора предложений и обсуждения предвыборной программы.

Руководитель общественного штаба поддержки кандидата Юрий Камалтынов высказал намерение на встречах с гражданами донести до каждого жителя информацию о «100 проектах и программах президента Татарстана», а также планы на следующие 5 лет.

Он упомянул, что многие татарстанцы благодарны Минниханову за реализацию государственных программ по повышению качества жизни, а также за помощь в разгар пандемии коронавируса. «Татарстанцы видели проявление деловых и человеческих качеств в период пандемии коронавируса, когда вы поддержали врачей, учащихся школ, пожилых людей и тех, кто больше всего нуждался в заботе и внимании», — сказал Камалтынов.

Напомним, ранее Минниханов опубликовал программную статью кандидата в президенты.

