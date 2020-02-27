Артемий Лебедев назвал Казань примером «дичи» в дизайне

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Российский дизайнер Артемий Лебедев считает Казань примером «дикого» дизайна. При этом он отметил, что буйная фантазия дизайнеров и архитекторов проявляется в любом провинциальном городе.

«Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани встречается. Там любят строить такие сказочные домики. И им это очень нравится», — заявил Лебедев в интервью на радио NRJ.

Дизайнер рассказал, что, гуляя по провинциальному городу, он с удовольствием фотографирует все ляпы, и «флешка на фотике забивается».

В интервью он также рассказал, что готов покрыть себя татуировками, если они будут сходить через год, а также о готовности разработать айдентику для похорон.

Напомним, что студия Лебедева проиграла конкурс по разработке айдентики нового Казанского зоопарка. Ранее дизайнер не раз критиковал татарстанские символы, например, логотип бренда Visit Tatarstan или казанский памятник Рудольфу Нуриеву.