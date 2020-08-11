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В Татарстане задержали вора с пакетом украденных рубашек

09:54, 11.08.2020
В Татарстане задержали вора с пакетом украденных рубашек
Фото: rosgvard.ru

В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину с пакетом украденных рубашек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Случай произошел в Нурлатском районе Татарстана. В магазине один из нетрезвых посетителей взял со стеллажа рубашки и футболки, после чего на глазах продавцов сложил их в пакет и вышел. Сотрудники магазина остановить его не смогли и вызвали сотрудников вневедомственной охраны.

Мужчину задержали неподалеку. Им оказался казанец, проживающий в Нурлате. Ранее он привлекался к административному аресту на пять суток за кражу из ТЦ. Похищенная одежда у него изъята.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, по статье «Мелкое хищение лицом, подвергнутым административному наказанию».

Ранее в Казани сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину из задымленной квартиры.

Общество Татарстан

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