В Казани росгвардейцы спасли бабушку из задымленной квартиры

В Казани сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину из задымленной квартиры. Они вовремя заметили, выходящий из форточки дым.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии РТ, военные во время патрулирования маршрутов обратили внимание на запах гари. Заметив густой дым, который валил из форточки окна на первом этаже, они заглянули в окна квартиры. На кровати лежала пожилая женщина. Росгвардейцы начали стучать в окно, но бабушка никак не реагировала.

Военные приняли решение пробираться через окно. Они смогли открыть оконную раму и попасть в квартиру. Один из мужчин направился к женщине, второй — на кухню, откуда исходил дым.

Источником задымления оказалась кастрюля с едой, оставленная на плите. Пожара удалось избежать. Выяснилось, что женщина крепко уснула и не чувствовала ни хапаха гари, ни звуков с улицы.

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