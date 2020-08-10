Мэрию Казани попросили запретить катание на лошадях после аварии под кремлем

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В Казани активисты создали петицию с призывом запретить катание на лошадях в центре города. Обращение адресовано мэрии татарстанской столицы.

«Мы живем в XXI веке, когда рабство как над людьми, так и над животными не является нормой», — пишут авторы.

Они называют катание на карете, запряженной лошадьми, жестоким бизнесом, который является стрессом для животного, а также создает аварийные ситуации на дорогах.

Напомним, накануне вырвавшаяся у извозчика лошадь возле Казанского кремля врезалась в автобус.

Также можно припомнить случай, когда в ноябре 2019 года лошадь также сбежала от хозяина и бегала по центру Казани.