В центре Казани лошадь сбежала от хозяина

Фото: кадр видео пользователя izkalachyov

В центре Казани прямо по дорогам скачет лошадь. Видео, как животное бежит прямо по проезжей части, опубликовано в «Инстаграме» пользователя izkalachyov и доступно в «сторис».

Как видно на кадрах, вороной конь выбежал из-за угла на перекрестке улиц Чернышевского и Дзержинского. Растерянное животное побежало вверх по улице.

По всей вероятности, животное сбежало от организаторов конных прогулок по центру Казани.

Ранее появилась информация, что в Приморском сафари-парке скончался козел Тимур, известный своей дружбой с амурским тигром.