ДТП с лошадью в Казани попало на видео
Момент столкновения гужевой повозки с автобусом попал на видео. Очевидцы сняли, как лошадь галопом несется по улице Казани, что и привело к аварии.
Видеозапись опубликована в соцсетях. На кадрах видно, что запряженная лошадь несется вниз от Казанского кремля. Животное хотело проскочить между стоящими на светофоре автобусом и легковым автомобилем, но повозка оказалась шире.
Ранее «Реальное время» сообщало, что на улице Право-Булачной столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка.Общество Татарстан
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