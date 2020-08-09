ДТП с лошадью в Казани попало на видео

Фото: Pixabay

Момент столкновения гужевой повозки с автобусом попал на видео. Очевидцы сняли, как лошадь галопом несется по улице Казани, что и привело к аварии.

Видеозапись опубликована в соцсетях. На кадрах видно, что запряженная лошадь несется вниз от Казанского кремля. Животное хотело проскочить между стоящими на светофоре автобусом и легковым автомобилем, но повозка оказалась шире.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на улице Право-Булачной столкнулись пассажирский автобус и гужевая повозка.