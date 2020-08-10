Паул Антон покинул «Крылья Советов» до истечения контракта: «Пришло время сказать «Крыльям» до свидания»

Румынский хавбек Паул Антон покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Игрок ушел из клуба, хотя его контракт действовал еще год — до конца сезона 2020/2021.

Самарцы опубликовали прощальную речь игрока, где он благодарит и просит болельщиков-самарцев поддерживать команду еще сильнее.

«Пришло время сказать «Крыльям» до свидания, но сначала я хотел бы поблагодарить всех за каждый момент, который я провел в этом клубе, в этом городе. Я говорю спасибо за поддержку, которую получал в каждой игре, даже когда результаты были не такими, которых мы ждали. Это часть футбола. Я горжусь тем, что был частью «Крыльев Советов». Хочу попросить вас поддерживать команду еще сильнее, чем в прошлом сезоне, и помочь команде вернуться в РПЛ — туда, где должны играть «Крылья Советов». Всего наилучшего, «Крылья»!» — приводит слова Антона пресс-служба «Крылышек».

Паул Антон играл за «Крылья Советов» с 2018 года, провел за клуб 43 матча и забил 5 голов. Самарский клуб в сезоне 2019/2020 не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, набрав 31 очко и заняв 15-е место в таблице.

В нынешнем розыгрыше чемпионата ФНЛ «Крылья Советов» идут на 15-м месте, набрав 1 очко в двух турах.