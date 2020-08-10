Житель Альметьевска задолжал по алиментам более полумиллиона рублей

Житель Альметьевска накопил долги по алиментам в размере более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления службы судебных приставов Татарстана.

За неисполнение судебного решения по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей 48-летнему мужчине суд назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ. Также злостный неплательщик ограничен в праве управления транспортными средствами.

Если мужчина не выплатит алименты, ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). По ней предусмотрена ответственность до одного года лишения свободы, исправительные либо принудительные работы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Татарстана изъяли у должника по алиментам внедорожник.

