В Татарстане должник по алиментам и налогам лишился внедорожника

Фото: приставы РТ

Судебные приставы Татарстана изъяли у должника по алиментам внедорожник. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Житель Альметьевска должен был выплачивать четверть от своих доходов на содержание ребенка. Долг по алиментам достиг 190 тысяч рублей. Кроме этого, мужчина копил задолженность по налогам, общая сумма долга превысила полмиллиона рублей.

Приставы арестовали у мужчины внедорожник KIA. Мужчине дали время, чтобы оплатить долги, либо автомобиль будет продан на торгах.



Ранее в ходе совместного рейда сотрудников налоговых органов, ГИБДД и судебных приставов был задержан автомобиль Lada Priora.

